رئاسة الحرس الملكي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب

نيابة عن معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن / سهيل بن صقر المطيري وقع معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق / أحمد بن صالح الحمدان مذكرة تفاهم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، وذلك بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، بمقر رئاسة الحرس الملكي.

وتهدف المذكرة إلى قيام الطرفين بتطوير وتحقيق سبل التعاون بينهما بما يحقق رسالتهما، في جميع المجالات ذات العلاقة ، وتسعى هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع مستوى الجودة في جميع أنشطة مرافق الرئاسة التعليمية ممثلة بمعهد الحرس الملكي بالرياض، ومركز تدريب الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، وتأهيلها للاعتماد الأكاديمي، والتعرف على فرص التحسين والتطوير من أجل تحقيق أهداف الرئاسة، وتقديم الدعم في بناء نظام الجودة الداخلية في المرافق التعليمية، وتقديم الدعم الإستشاري في بناء وتصميم البرامج الدراسية والمناهج، إضافة إلى تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي، وتقديم الدعم الإستشاري في الإعتماد المؤسسي لمرافق الحرس الملكي.