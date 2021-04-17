نائب إيراني: البرلمان في “غيبوبة”.. ويجهل المحادثات النووية بفيينا

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري، أن البرلمان لا علم له بما يجري في المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن البرلمان يجهل مضمون المحادثات الجارية في فيينا لإحياء العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأوضح ذو النوري أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه كبير المفاوضين عباس عراقجي قدما إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية قبل بدء المحادثات في فيينا، لكننا لسنا على علم بتفاصيل المباحثات.

وتابع قائلا: إنه ينبغي التحقق مما قيل لنا عن محادثات فيينا، وأن اللجنة البرلمانية ليس لديها أحد في المحادثات والوفد الإيراني لا يشرح لنا ما يجري في المفاوضات.

يذكر أن إيران تجري منذ الخميس الماضي، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية في فيينا، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحاب رئيسها السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.