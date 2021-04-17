مشادة بين إداريي #الفتح و#ضمك تصل للشكوى في مركز الشرطة #الفتح_ضمك

وقعت مشادة بين إداريي الفتح وضمك في ممر غرف الملابس بعد نهاية المباراة التي جمعتهما مساء اليوم..

سيطر التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة الفتح وضمك، مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال مراسل القنوات الرياضية بدر العثمان، إن رئيس نادي ضمك قدم شكوى لدى مركز الشرطة ضد رئيس نادي #لفتح وسحب شكواه بعدها.

وقال عبدالرحمن الحميدي، إن رؤساء أندية تدخلوا لحل الخلاف بين رئيسي ضمك والفتح سعد العفالق وصالح أبونخاع.

وقالت مصادر لبرنامج الديوانيه إن صالح أبونخاع يسحب شكواه من مركز الشرطة ضد سعد العفالق، وأكدت أن الغضب بعد نهاية المباراة بسبب سوء فهم بينهما.