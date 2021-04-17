الصحة السعودية تتحرى عن فيديو حقنة لقاح #كورونا الفارغة.. والكويت تنفي حدوثه على أرضها

كشفت مصادر لـ”الوئام” أن وزارة الصحة السعودية تقوم بالتحري عن مقطع منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابا ذهب لأخذ جرعة من لقاح كورونا،ولكن الممرض الذي يقوم بإعطائه اللقاح لم يقم بتفريغ جرعة اللقاح، مما أثار حالة من الجدل و الغضب.

و كان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا المقطع قائلين: شاب ذهب لاخذ لقاح فايزر، وطلب التصوير للذكرى

وبعد ما أرسل الفيديو لوالده اتضح أنه لم يتم تفريغ الجرعة في ذراعه،فتم رفع شكوى لوزارة الصحة وبعد التحقيقات تبين أن الممرض لم يقم بأعطاء الجرعة لكل من مر عليه،كان ياخذ الجرعات لبيعها” -على حد زعمهم-

ومن جانبها أصدرت وزارة الصحة الكويتية بيانا علقت فيه على الفيديو قائلة: “” مقطع الفيديو المنتشر والذي يزعم بعدم إعطاء الممرض حقنة اللقاح كاملة للمراجع ليس في دولة الكويت. يرجى تحري الدقة في النقل والنشر.