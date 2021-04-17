بسبب مخاوف من كورونا المتحورة.. فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من 4 دول

بسبب المخاوف من نسخ متحورة من فيروس كورونا، أعلنت الحكومة الفرنسية أمس السبت أنها ستفرض حجرا صحيا إلزاميا لعشرة أيام على المسافرين الوافدين من 4 دول.

وأضافت الحكومة الفرنسية أن الدول الأربعة هي (البرازيل والأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا).

وأوضحت أنها ستواصل تسيير رحلات جوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، في وقت كانت باريس أعلنت الثلاثاء تعليق الروابط الجوية مع البرازيل للحد من انتشار نسخة متحورة محلية من الفيروس.

وحول تبرير قرارها الإبقاء على الرحلات الجوية مع الأرجنتين وتشيلي وجنوب إفريقيا، قالت باريس إن وجود نسخ متحورة من الفيروس في هذه البلدان الثلاثة “لا يصل إلى المستويات التي لوحِظت في البرازيل.

وصرح مكتب رئيس الوزراء الفرنسي أنه سيتم إنشاء نظام قبل الصعود إلى الطائرة ومن ثم عند الوصول، للتحقق من وجود مكان للحجر الصحي يتكيّف مع المتطلبات الصحية.