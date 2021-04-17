بعد صمت طويل.. صحة الرياض تخرج رأسها وتعترف: المقطع حصل لدينا قبل شهر

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في موجة من الجدل، والذي يظهر إعطاء إبرة لشخص دون لقاح في إحدى الكليات بمدينة الرياض.

صحة الرياض كشفت مؤخرا أن واقعة إعطاء إبرة لشخص دون لقاح حصلت قبل شهر.

وأضافت في بيان لها : ” أنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم، فإن صحة الرياض تود الإيضاح بأن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض”.

وأكدت أنه تم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأوضحت صحة الرياض أنه تم مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.