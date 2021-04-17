في أكبر ضربة للحوثي.. تشييع 23 مسلحا من المليشيا بينهم قيادات رفيعة

شيعت مليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية اليمنية، مساء أمس السبت، 23 مسلحا بينهم قيادات رفيعة.

جاء ذلك على وقع معارك محتدمة مع القوات الشرعية في محافظة مأرب.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فإنه تم تشييع 21 مسلحا في موكب جنائزي واحد بالعاصمة صنعاء، و2 في محافظة تعز، وذلك بعد مقتلهم في معارك ضد الشرعية اليمنية.

وكانت مقاتلات التحالف بقيادة المملكة، قد شنت سلسلة غارات على المناطق الغربية لمحافظة مأرب، بهدف كبح تقدم الحوثيين.

من جانبه قدم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، دعما معنويا للقوات الحكومية بسبب جهودها في التصدي للهجمات الحوثية المكثفة، وقال إن تلك التضحيات “ستفتح صفحةً للنصر والعزة والكرامة والجمهورية الخالدة”.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الأحمر، هاتف محافظ مأرب، سلطان العرادة، للاطلاع على سير المعارك، وشدد على أن المعارك الدائرة هناك “ستطوي صفحات القهر والكهنوت والدجل”.