رائحة الجثث تدفع السودانيون لحرق مشرحة الأكاديمي

أشعل مواطنو منطقة الامتداد والصحافة النيران أمام مبنى مشرحة مستشفي الاكاديمي أحتجاجا على الروائح الكريهة المنبعثة من الجثامين.

وشكا سكان المنطقة من الروائح الصادرة من المشرحة بسبب تعفن الجثث وطالبوا السلطات المختصة بترحيل المشرحة بعيدا عن المناطق السكنية.

وأشار شهود عيان الى أن المواطنين غاضبون من عدم استجابة السلطات لمطالبهم خاصة وان هناك مرضى يعانون من امراض صدرية.

وطالبوا النائب العام و والي الخرطوم التدخل الفوري لحل هذة الكارثة بحسب وصفهم.

يذكر أن قطوعات الكهرباء خلال الفترة الماضية تسببت ايضا في إنبعاث روائح من مشرحة مستشفي بشائر (مايو) التى شكا منها مواطنو المنطقة وكانت السلطات كونت لجنة عليا لحل مشكلة المشارح بالعاصمة التى تشهد تكدسا للجثامين.

وطبقا لمصادر موثوقة أن الجثث داخل المشرحة من مجهولي الهوية ويرجح أن تكون لشهداء فض الاعتصام.