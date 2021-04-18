ماكرون: حددنا الخطوط الحمراء.. سنعاقب روسيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا، مبدياً استعداده لفرض عقوبات في حال أبدت موسكو سلوكا غير مقبول، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي إس الأمريكية بثت مقتطفات منها أمس السبت.

وقال ماكرون رداً على سؤال حول احتمال اتخاذ تدابير ضد موسكو في حال اجتاحت أوكرانيا، في وقت تحشد روسيا قوات متزايدة على الحدود، أعتقد أنه بعد سلوك غير مقبول، علينا بالفعل فرض عقوبات.

وأضاف “أعتقد أنه يتحتم علينا تحديد خطوط حمراء واضحة مع روسيا”.

وإذ أكد ماكرون أن العقوبات وحدها غير كافية وأن من الأفضل إقامة حوار بناء، اعتبر أن العقوبات تشكل الطريقة الوحيدة لنكون ذوي صدقية.

وقال إننا بحاجة إلى حوار صريح ومنفتح مع روسيا.

وروسيا متهمة بنشر عشرات آلاف الجنود قرب حدودها مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014، فيما استؤنفت المعارك حديثاً بعد توقفها منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس فرض سلسلة عقوبات مالية صارمة على روسيا إضافة إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس، مجددا في الوقت نفسه عرضه بعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء هذا القرار بعد سلسلة أعمال نُسبت إلى موسكو بما فيها هجوم إلكتروني هائل والتدخّل في الانتخابات الأميركيّة العام الماضي.

كما فرضت عقوبات على 8 أشخاص وكيانات على ارتباط بـ”احتلال” القرم.

وأكد ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة الماضية دعمهما للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داعيين روسيا إلى سحب قواتها من الحدود والعمل سريعا لـ”خفض التوتر”.

وستبث المقابلة مع ماكرون كاملة اليوم الأحد.