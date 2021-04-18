لابورتا: ميسي يريد البقاء مع برشلونة

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أنه مقتنع تماماً برغبة نجم وقائد الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في البقاء الموسم المقبل مع الفريق، وذلك عقب التتويج بلقب كأس الملك باكتساح أتلتيك بلباو 4-0 في النهائي.

أوضح لابورتا أثناء احتفال الفريق باللقب عقب المباراة التي احتضنها ملعب لا كارتوخا: “ليو أفضل لاعب في العالم، وهو متناغم تماماً مع النادي، يعشق البرسا، متقنع بأنه يريد البقاء، ومن جانبنا سنبذل كل ما في استطاعتنا لكي يستمر معنا”.

كما أكد رئيس النادي الكاتالوني أن صاحب القميص رقم “10” قدم استعراضاً شأنه شأن باقي زملائه، متنمياً أن يكون اللقب 31 في الكأس بمثابة بداية فترة من الألقاب الكثيرة للنادي في حقبته الجديدة كرئيس.