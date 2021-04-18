استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

استقرت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد 18 أبريل 2021، وسط تعاملات هادئة بسبب عطلة البورصات العالمية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة عند 214.12 ريال (57.10 دولار).

كما بقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) عند 187.36 ريال (49.96 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 160.59 ريال (42.82 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند 124.91 ريال (33.31 دولار).