132.9 مليار دولار استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية فبراير

قلصت المملكة العربية السعودية استثماراتها بسندات الخزانة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي بنهاية شهر فبراير/ شباط 2021م؛ لتسجل أدنى مستوياتها في 5 أشهر.

وتراجعت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنحو 1.6% وبما يعادل 2.2 مليار دولار عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وانخفضت ملكية السعودية من السندات الأمريكية إلى 132.9 مليار دولار بنهاية شهر فبراير/ شباط 2021؛ لتسجل أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2020م التي هبطت بنهايته إلى 131.2 مليار دولار، علماً بأنها بلغت في يناير/ كانون الثاني الماضي 135.1 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، هبطت ملكية المملكة بالسندات الأمريكية بنسبة 27.9% خلال شهر فبراير/ شباط 2021م وبانخفاض يعادل 51.5 مليار دولار عن إجمالي حيازتها في الشهر ذاته من عام 2020م والبالغة 184.4 مليار دولار.

ومنذ نهاية العام الماضي، انخفضت حيازة السعودية بالسندات الأمريكية بنسبة 2.56% في أول شهرين من عام 2021م وبتراجع قيمتها 3.5 مليار دولار عن حيازتها الإجمالية في نهاية 2020م والبالغة 136.4 مليار دولار.