الهلال الأحمر: 484 حالة اسعافية فى 5 أيام من شهر رمضان

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن احصائية البلاغات للخمس أيام الماضية في شهر رمضان المبارك حيث بلغت عدد الحالات التي تم التعامل معها 484 حالة اسعافية تنوعت مابين حالات مرضية وحالات حوادث مرورية .

وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لإستكمال العلاج اللازم فيما اكتفت 176 حالة بالخدمة الاسعافية المقدمة من الهيئة.

الجدير بالذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الاسعافية من خلال 24 مركزا اسعافياً مجهزة بأعلى المعايير والتي تساهم في تقديم الخدمة الاسعافية المتميزة لمحتاجيها ونوهت الهيئة في حال طلب الخدمة الاسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق اسعفني.