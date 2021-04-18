انطلاق اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية في منصة مدرستي.. اليوم

تنطلق اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة “مدرستي”.

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

وتستمر منصة مدرستي في تقديم حصص للمراجعات خلال فترة الاختبارات؛ بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم، كما نفّذت أكثر من 500 مليون اختبار تم إنشاؤها للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الحالي.

ووجهت الوزارة بالانتهاء من جمع درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، حيث سيتم رصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان.