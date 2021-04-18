إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ نهاية نوفمبر

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 405 حالات وفاة و 21644 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرج” للأنباء فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات في إيران منذ 27 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 237 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 66732 .

وذكرت سادات لاري أن 4766 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 785 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).