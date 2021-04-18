سوق الأسهم السعودية فوق 10 آلاف نقطة مُجدداً

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، مجددا خلال تعاملات، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، ليصعد مرة أخرى فوق مستوى 10 آلاف نقطة، بعد اختراقها في 7 أبريل الجاري.

وصعد “تاسي” بنسبة 0.64% تعادل 63.9 نقطة، ليصل لمستوى 10051.83 نقطة، مسجلاً قيمة تداولات نحو 4.06 مليار ريال، عبر التداول على 130.3 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء، ارتفع 145 سهماً، وتراجع 43 سهماً، من 203 أسهم مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم “الأبحاث والتسويق” بنسبة 5.05% عند سعر 89.4 ريال، بينما كان سهم “اللجين” الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.67% عند سعر 52.9 ريال.

وتصدر سهم “الجوف” الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بنحو 395.7 مليون ريال، بينما تصدر سهم دار الأركان الأسهم الأكثر نشاطاً في كمية التداول بنحو 9.49 مليون سهم.

وارتفعت القطاعات بشكل جماعي، باستثناء قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والتأمين، بنسبة 1.02%، و0.19% على التوالي، وتصدر الارتفاعات قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.5%.