“هدف”: دعم 50% من الأجور عند التوظيف في المنشأة الصناعية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الأحد، المساهمة في تقديم برامج دعم التدريب والتوظيف للقطاع الصناعي، من خلال تحمل 50% من الأجر عند التوظيف والتدريب والتأهيل على رأس العمل في المنشأة الصناعية، وذلك ضمن إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي بمختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2021م.

وتتضمن أوجه الدعم، الاستفادة من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) وذلك لمن تقل رواتبهن عن 8000 آلاف ريال، والاستفادة أيضاً من برامج التدريب المعتمدة لدى الصندوق، في حين تغطي برامج الدعم جميع المصانع التي لديها ترخيص صناعي، كما تغطي فرص العمل في جميع مناطق المملكة، ودعا الصندوق، أصحاب المنشآت الصناعية إلى الانضمام لبرنامج دعم القطاع الصناعي وتسجيل الفرص الوظيفية للمنشأة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) taqat.sa وذلك للاستفادة من دعم الصندوق للقطاع الصناعي.