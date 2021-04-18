الحرس الوطني تعلن ترشيح 29 متقدماً ومتقدمة على وظائف التشغيل والصيانة

دعت وزارة الحرس الوطني (29) من المتقدمين والمتقدمات على وظائف بند التشغيل والصيانة في 1442/05/07 هـ ، لاستكمال إجراءات الكشف الطبي في أحد مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض-جدة -الدمام).

وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن الاختيار يتاح من خلال التواصل على الرقم (0112525300) تحويلة رقم (23415 و 23379) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) لمدة ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.

وتابعت الوزارة، أنه في حال عدم التواصل خلال الفترة المحددة سيتم توجيه الكشف الطبي لمدينة الرياض، وتنوه وزارة الحرس الوطني إلى أن عدم إجراء الكشف الطبي خلال فترة الترشيح سيعتبر عدولاً عن الرغبة في التوظيف.

أسماء المرشحين