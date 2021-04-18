أمانة القصيم ترصد 15 مخالفة على عدد من المنشآت

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الخمس أيام الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من (11) ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية والصحية على مستوى مدينة بريدة وكافة محافظات ومراكز المنطقة ، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا وفق التعليمات والبروتوكولات المعتمدة .

ورصدت الأمانة (15) مخالفة على عدد من المنشآت ، كما تواصل الأمانة جولاتها الرقابية على مدار الساعة بمشاركة ما يزيد على (400) مراقب ومراقبة ، بالإضافة إلى مشاركة الفريق التطوعي ضمن برامج الأمانة المجتمعية.