متحدث الداخلية: ارتفاع الإصابات بكورونا قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء

قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إنه قد يتم اتخاذ إجراءات على الجميع بسبب ارتفاع إصابات كورونا، لافتا إلى أن ارتفاع الإصابات بكورونا قد يؤدي إلى عزل بعض المدن والأحياء وإغلاق بعض المناشط.

وأوضح أن ارتفاع المعدل الوبائي بكورونا سيؤدي إلى أمور لا نرغب بها، تشمل إيقاف العديد من الأنشطة واتخاذ العديد من الإجراءات.

وأضاف أنه تم رصد بعض المشاهير في التواصل الاجتماعي وسناب شات خالفوا الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتم تطبيق الأنظمة بحقهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط أكثر من 27 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا في كافة مناطق المملكة خلال الأسبوع الماضي.