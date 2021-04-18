أمانة جدة تنفذ 337 جولة على الواجهات البحرية لمتابعة الإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة محافظة جدة، 337 جولة ميدانية لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال يومي الجمعة والسبت، في سبيل منع انتشار فيروس كورونا المستجد , أسفرت عن رصد 38 مخالفة.

وأوضحت الأمانة، أن إدارة المرافق والواجهات البحرية استنفرت جهودها الميدانية من خلال توفير فرق لمتابعة الامتثال للائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي بين مرتادي وزائري الواجهات البحرية، إلى جانب تعزيز الوعي للالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي, وشاطئ السيف, وممشى شارع فلسطين, والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة إلى القيام بعمليات مُكثفة في مُختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.