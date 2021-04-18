12 ناديا يعلنون عن دوري السوبر الأوروبي.. و”يويفا”: سنعاقب المشاركين

يعتزم 12 ناديا الإعلان عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، بشكل منفصل عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

ووافقت 6 أندية إنجليزية وهي مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، وتشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر سيتي، على المشاركة في البطولة، حسب ما أعلنته صحيفة “تايمز”.

وأضافت، أن 3 أندية إيطالية أعلنت موافقتها أيضا هي ميلان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، وكذلك كبار إسبانيا الثلاثة، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي، كان مستعدا للإعلان غدا الإثنين، عن قرار اعتماد نظام الـ 36 فريقا إبتداء من 2024 في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكنه صُدم من قرار تنظيم البطولة الجديدة “دوري السوبر الأوروبي”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في بيان له، أن سيعاقب الفرق المشاركة في بطولة دوري السوبر.