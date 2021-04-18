إجراءات كورونا تغلق 17 منشأة تجارية مخالفة في الباحة

أغلقت أمانة منطقة الباحة، خلال الأيام الماضية، 17 منشأة تجارية وتحرير 124 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 4517 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة خلال شهر رمضان المبارك التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية والمستودعات الغذائية وأماكن إعداد الأكلات الرمضانية وأسواق النفع العام، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير (124) مخالفة للتدابير الاحترازية.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كرونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).