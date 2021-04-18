“الجوازات”: خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونيا عبر “أبشر”

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية تنفذ إلكترونيا عبر منصة “أبشر”، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تمكن صاحب العمل من بلاغ التغيب “تسجيل هروب” آليا.

وقالت إنه يتم التحقق من الشروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب وهي أن تكون الإقامة سارية المفعول، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يومًا فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر، أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.