مصادرة وجبات رمضانية فاسدة بمحافظة صبيا

قامت بلدية محافظة صبيا بمشاركة الجهات الأمنية، بمداهمة مقر عمالة مخالفة تقوم بإعداد الوجبات الرمضانية داخل سكن عمال غير مرخص ولا تتوفر فيه أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكد رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن فرق الرقابة وأثناء متابعتها الميدانية رصدت وجود عمالة في أحد الأحياء الداخلية بمدينة صبيا تُمارس تحضير الوجبات الرمضانية بشكل غير صحي مما تطلب التنسيق مع الجهات الأمنية لمداهمة الموقع ومصادرة ما يتم تحضيره داخل السكن.

وأضاف أنه تم مصادرة 912 كيلوجراماً من الرقائق الفاسدة والتي تحضر بطريقة غير صحية مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، وذلك ضمن الخطة الرمضانية التي تنفذها البلدية الرامية إلى رصد ومتابعة العشوائيات ومصادرة الوجبات الغير صحية.