بعد شهرين من اختطافها بسجون الحوثي.. الفنانة اليمنية انتصار الحمادي تدخل في إضراب عن الطعام

تعاني الفنانة اليمنية انتصار الحمادي من معاملة سيئة داخل سجون الحوثي، وذلك بعد مرور شهرين على اختطافها علي يد مليشيات الحوثي بصنعاء.

وكانت الحمادي قد تم اختطافها واحتجازها في سجن احتياطي بصنعاء، حيث رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية، للأسبوع الثاني إحضارها للتحقيق أمام النيابة العامة.

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن المحامي والمستشار القانوني خالد الكمال، عدم حضور موكلته للأسبوع الثاني، رغم فتح محضر تحقيق في القضية، اليوم الأحد.

وأضاف أنه تم تسليم طلب الإحضار للنيابة، لكن الجهات المعنية قالت إنه :”لا يتم إحضار المتهمين في شهر رمضان”.

وأوضح الكمال أن عضو النيابة المحقق في القضية قرر استطلاع رأي رئيس النيابة بإحالة مدير السجن المركزي للتحقيق بسبب رفضه إحضار موكلتنا انتصار مع بقية زميلاتها.

وأكد أنه تواصل مع الفنانة الحمادي في سجنها، حيث تفاجأ بأنها لم تتلق أي إشعار بالحضور إلى النيابة اليوم الأحد، قائلا: إنها أبلغته “بنيتها الإضراب عن الطعام”.

يذكر أن الحمادي قد احتجزت أمام نقطة تفتيش مستحدثة بمنطقة شملان غرب صنعاء، في 20 فبراير الماضي.

وظلت الحمادي منذ ذلك التاريخ مخفية، قبل انطلاق حملة ضغط واسعة الأسبوع الماضي للكشف عن مصيرها.