وزير الإعلام اليمني : الحوثي يرتكب إبادة جماعية بحق الأطفال في ظل صمت دولي

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به المليشيات الحوثية المتمردة في اليمن بشأن الأطفال.

وأضاف الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر أن ما تقوم به مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، هي جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر.

وأوضح الإرياني أنه بحسب ما تشير التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة، حيث اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير ومصابين بإعاقات دائمة.

وحذّر وزير الإعلام اليمني من مضاعفة مليشيا الحوثي وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضت له المليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية.