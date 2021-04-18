الهلال يفوز بثنائية نظيفة على حساب شباب #الأهلي_الإماراتي

تغلب فريق الهلال السعودي على فريق شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 2-0 اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

سجل هدفيّ الهلال اللاعب قوميز عند الدقيقة 14، وأضاف الهدف الثاني زميله كاريلو في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة يحتل الهلال صدارة المجموعة في المركز الأول بـ 4 نقاط، بينما بقي شباب الأهلي الإماراتي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

يذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.