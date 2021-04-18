جماعات موالية لإيران تعرقل عودة اللاجئين العراقيين للبلاد

لأجل إحداث تغيير ديموغرافي يؤثر على مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقوم جماعات عراقية مقربة من النظام الإيراني بعرقلة ملف عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع ” إيران واير” فإن العديد من المواطنين العراقيين مازالوا نازحين منذ عام 2017 في مناطق بعيدة عن ديارهم على خلفية هجوم تنظيم داعش.

وبحسب التقرير الذي نشره الموقع الإيراني المعارض فإن تراجع سيطرة تنظيم “داعش” على المدن العراقية لم يسفر بشكل كامل عن عودة العديد من العراقيين إلى ديارهم.

وأضاف أن أهالي بعض المناطق لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم السكنية.

وأوضح أن الجماعات المسلحة المقربة من النظام الإيراني وأهمها ” حزب الله العراقي” وحركة “النجباء”، تحول دون عودة النازحين العراقيين إلى ديارهم.

ونوّه أن جماعة حزب الله العراقية والفرقة 47 وحركة النجباء تسيطر على منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، حيث تحرم جميع أهالي هذه المنطقة من النازحين للعودة مجددا.

ويقدر عدد النازحين العراقيين في منطقة جرف الصخر وغيرها بـ500 ألف مواطن، ويعيشون في 29 معسكرا ومخيما للاجئين في ظل عجزهم عن العودة إلى ديارهم.