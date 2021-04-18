خطة ممنهجة.. تجريف وهدم للمنازل السورية لإقامة قاعدة صواريخ إيرانية

تقوم إيران بعملية تغيير واسعة في الأراضي السورية، حيث أفادت تقارير إخبارية مؤخرا، أن إيران بدأت في عمليات شراء مساحات شاسعة من الأراضي والمنازل في جنوب وشرق سوريا.

وبحسب التقارير فإنها تقوم حاليا بهدم المنازل لتهيئة الأراضي ، استعدادا لتأسيس قواعد صواريخ قبالة الحدود الإسرائيلية.

كما تم الكشف أن طاقما إيرانيا يقود عمليات الشراء، يترأسه شخص يدعى أبو ياسر البكري، وهو قيادي كبير في ميليشيات أبو الفضل العباس.

وأوضحت التقارير أن هذه الميليشيات على صلة بالحرس الثوري الإيراني وتم تأسيسها عام 2012، بذريعة “الدفاع” عن مقام السيدة زينت قرب دمشق، ومناطق مقدسة أخرى في أنحاء سوريا.

وتشير التقارير إلى أنه في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع بالحديث عن مخاطر عمليات تخصيب اليورانيوم التي تباشرها إيران، وعن العمليات الإسرائيلية العسكرية التي تطال أهدافا إيرانية، تقوم الأخيرة بتشكيل خطر إضافي ضد إسرائيل.

وادعى موقع عبري أن الشهور الأخيرة شهدت بدء ظهور خطر إيراني جديد يتمثل بعمليات شراء لمساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الواقعة جنوب وشرق سوريا.

ونوه أن إيران بدأت بشراء كل ما تطاله أيديها من منازل قائمة أو مهدومة ومناطق زراعية وحدائق ومطاعم ومحال.

وتابع قائلا : إنه فور إتمام عمليات الشراء تقوم جهات إيرانية بهدم ما تم شراؤه من عقارات بما في ذلك ما بداخلها من أثاث، وتجري عملية تسوية العقارات بالأرض.