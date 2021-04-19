تقارير إيرانية: نائب فيلق القدس تم اغتياله

ترددت أنباء عن مقتل نائب فيلق القدس الإيراني محمد حجازي في عملية اغتيال، وليس بسب ما تم إعلانه حول وفاته بسكتة قلبية.

الباحث والصحفي الإيراني ماجد العباسي كتب على حسابه في تويتر :” الحرس الثوري يعلن عن وفاة العميد محمد حجازي نائب قائد قوات القدس التابعة له، إثر أزمة قلبية وهناك أنباء غير مؤكدة تشير إلى مقتله إثر عملية اغتيال استهدفته مساء أمس الأحد”.

وكانت دائرة العلاقات للقوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت مساء أمس الأحد، عن وفاة نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري، العميد محمد حجازي، بسبب نوبة قلبية.

وقالت في بيان مقتضب للحرس الثوري الإيراني أن العميد محمد حجازي نائب قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري توفي مساء اليوم بسبب نوبة قلبية“.

يذكر أن حجازي من العمر 65 عاما، وهو من محافظة أصفهان.

وقد شارك في الحرب العراقية الإيرانية التي اندلعت عام 1980، كما قاد المعارك ضد القوى الكردية المعارضة.

وكان الاتحاد الأوروبي في عام 2011، قد منع 29 مسؤولًا إيرانيا، من بينهم حجازي بسبب انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وذلك على خلفية قمع احتجاجات عام 2009 حيث كان قائد “لواء ثأر الله” في الحرس الثوري.