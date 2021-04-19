“التعليم” تقضي على المباني المستأجرة في الطائف

زار مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وذلك في زيارة تفقدية للعديد من المشاريع التعليمية بالطائف برفقة وكيل الوزارة للخدمات المشتركة ووكيل الوزارة للمشاريع والصيانة والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المباني ومدير عام تعليم الطائف.

واستعرض ال فهيد المشاريع ذات الأولوية القصوى للتخلص من المباني المستأجرة، والفصول الإضافية وعمليات التأهيل والمعالجات الانشائية وعمليات الترميم والملاعب العشبية والاحتياجات من المكيفات والبرادات.

كما استعرض تحديات تقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية. وشهد ورشة العمل الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد والتي تنفذها أمانة التعليم واطلع على خطة الإدارة وآليتها للاستعداد للعام الدراسي الجديد.