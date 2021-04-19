خلال خمسة أيام… أكثر من 800 ساعة قدمها متطوعي الهلال الأحمر بمكة 

يشارك متطوعي ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الفرق الاسعافية في الحرم المكي الشريف بتقديم الخدمة الاسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى ومصليات النساء في شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطط الهيئة داخل المسجد الحرام وساحاته وتمارس الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًا كبيرًا في العناية بضيوف بيت الله الحرام.

وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الاسعافية الي افضل المستويات.

وبلغ عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في الحرم المكي الشريف 500 متطوع ومتطوعة.

كما وفرت الهيئة باصات لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة ومن داخل العاصمة المقدسة الي ساحات الحرم لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفرق التطوعية وتحرص الهيئة على زيادة عدد الساعات واعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وتجدر الإشارة أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية وتعمل الهيئة على تطوير المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني.