متطرفون يفرجون عن 11 شرطياً في باكستان

أعلنت وزارة الداخلية الباكستانيّة اليوم الإثنين، إطلاق سراح 11 شرطياً احتجزهم متظاهرون مناهضون لفرنسا ينتمون إلى حزب إسلامي متطرف بعد مفاوضات معهم.

واحتجز أنصار “حركة لبيك باكستان” الشرطيين رهائن الأحد خلال تظاهرات عنيفة مناهضة لفرنسا في لاهور عقب دعوة الحزب إلى طرد السفير الفرنسي.

ونشر مقطع فيديو على الإنترنت الأحد، أكدت شرطة لاهور صحته لوكالة فرانس برس، ظهر فيه شرطيون مصابون بجروح، وعلى بعضهم آثار كدمات وعلى رؤوسهم ضمادات.

وأعلن وزير الداخليّة الشيخ رشيد أحمد الإفراج عن عناصر الشرطة في ساعة مبكرة الاثنين بعد “مفاوضات” مع حركة لبيك باكستان المحظورة رسمياً منذ الأسبوع الماضي، عندما صنفتها الحكومة منظمة إرهابية.

واحتجز الشرطيون في مسجد تشرف عليه الحركة تجمع فيه أنصارها، وتحاصره الشرطة.

وقال رشيد في فيديو على تويتر: “بدأت مفاوضات مع حركة لبيك باكستان، انتهى القسم الأول منها بنجاح” مضيفاً “أطلقوا سراح الشرطيين الـ11 الذين احتجزوا رهائن”.

وقال إن جولة ثانية من المفاوضات ستجري في وقت لاحق الإثنين، ولم يعرف موضوعها.

ويتظاهر المتطرفون منذ 12 أبريل احتجاجاً على اعتقال زعيهم بعد مطالبتهم بطرد السفير الفرنسي، وحددوا مهلة حتى 20 أبريل لتنفيذ هذا الطلب.

وشلّت الاحتجاجات ضد فرنسا مدناً عدّة موقعة ستة قتلى بين عناصر الشرطة، ودفعت السفارة الفرنسيّة إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة البلاد موقّتاً.

تقود حركة لبيك باكستان منذ أشهر حملة ضد فرنسا بعدما دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن حق مجلة شارلي إيبدو في إعادة نشر رسوم للنبي محمد، في مراسم تكريم مدرس قتل في 16 أكتوبر بعدما عرض على تلاميذه الرسوم في حصة حول حرية التعبير.