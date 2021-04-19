تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  187.25 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، ترقبا لتعاملات بداية الأسبوع في البورصات العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 214 ريالا (57.07 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى نحو 187.25 ريال (49.93 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 160.50 ريال (42.80 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.84 ريال (33.29 دولار).

وعالميا ارتفع الذهب اليوم بفعل انخفاض الدولار وتراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية, حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 1777.65 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 في المئة مسجلةً 1777.80 دولارًا للأوقية.

وتراجعت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 25.79 دولارًا للأوقية, وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2782.68 دولارًا، في حين زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1204.12 دولارات.