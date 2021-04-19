بنزيما يسجل رقماً قياسياً جديداً مع “الملكي”

دون مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، رقماً قياسياً مع “الملكي”، خلال التعادل السلبي مع خيتافي على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، في إطار الجولة الـ33 بالدوري الإسباني.

بحسب موقع النادي الرسمي، لعب كريم بنزيما مباراته رقم 550 مع ريال مدريد في كولسيوم ألفونسو بيريز، وهو اللاعب الـ11 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ ريال مدريد.

وصل بنزيما إلى هذا الرقم في موسمه الـ12 مع النادي، وبعد مسيرة أسطورية كلاعبٍ في ريال مدريد، المهاجم الفرنسي هو خامس هداف في تاريخ ريال مدريد برصيد 274 هدفاً، خلف كريستيانو رونالدو (451 هدفاً)، وراؤول(323 هدفاً)، وألفريدو دي ستيفانو (308 هدفاً)، وسانتيانا (290 هدفاً)، وهو اللاعب الأجنبي الذي لعب أكبر عدد من المباريات.

جاء أول ظهور لبنزيما مع ريال مدريد، في الفوز على ديبورتيفو لاكورونا في 2009، وجاءت مبارياته الـ550 موزعة على: الدوري (376 مباراة)، دوري أبطال أوروبا (109 مباراة)، كأس الملك (44 مباراة)، كأس العالم للأندية (8 مباريات)، كأس السوبر الإسباني (9 مباريات) وكأس السوبر الأوروبي (4 مباريات).

فاز الفرنسي مع ريال مدريد بـ19 لقباً، منها أربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لعب بنزيما أساسياً في جميع المباريات النهائية في المسابقة القارية، وسجل باكورة أهداف الفريق في نهائي الكأس الـ13 ضد ليفربول، كذلك فاز بكأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (3)، كأس الملك (2)، وكأس السوبر الإسباني (3).