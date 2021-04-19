بالأسماء.. تعليم المدينة يصدر حركة النقل الداخلي لقادة المدارس

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة وبناء على الصلاحيات المخولة له نظام وبناء على التعليمات المنظمة لحركة اختيار قائدي المدارس ووكلائها، وبناء على محضر الدراسة المعد من قبل لجنة القيادات المدرسية للعام الدراسي 1443.

ويكلف الواردة أسماؤهم في البيانات المرفقة بالعمل الموضح أمام كل منهم.

ويكون التكليف لمدة عام دراسي من تاريخه، ويجدد حسب التقارير وما تقتضيه المصلحة التعليمية.

ويعتبر نهاية دوام يوم الخميس الموافق 44۲/۹/۱۷ هـ آخر موعد لإخلاء طرف المذكورين من

مدارسهم وذلك بعد إجراء عمليات الجرد والتسليم للعهد وفق التعليمات المنظمة عبر نظام فارس مع ضرورة تزويد الأقسام ذات العلاقة بصورة منها.

وإشعار إدارة الموارد البشرية بتاريخ إخلاء طرف المنقول من مدرسته السابقة ومباشرته لعمله الجديد في المدرسة المنقول إليها، مع الالتزام بما ورد في ثالثة).

وتنقل رواتب المنقولين من مسيرات مدارسهم السابقة إلى مسيرات مدارسهم الجديدة.

وعلى قسم التادية والنفقات إيقاف البدلات من تصرف له بدلات التربية الخاصة أو تعليم الكبار أو نادي الحي لمن تم نقلة من مدرسة بها أحد البرامج المذكورة.