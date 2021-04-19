إغلاق 20 محلاً مخالفاً في الطائف

نفذت الفرق الميدانية بأمانة الطائف العديد من الجولات الرقابية لمختلف المحال والأنشطة ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت الأمانة أنه خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان نفذت الفرق الميدانية أكثر من 2620 جولة رقابية شملت المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز ومحلات العصائر والحلويات الرمضانية والأنشطة ذات الارتياد العالي خلال الشهر الفضيل، كما تجاوزت عدد الأنشطة التي تم زيارتها أكثر من 10 آلاف مرفق تجاري.

ورصدت الجولات الرقابية التزام الأنشطة التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، كما رصدت أنشطة مخالفة تم تغريمها وفق اللائحة الجزائية.

وساهمت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية في تعزيز الرقابة على الأنشطة الغذائية والتجارية، وأنشطة بيع العصائر والمأكولات الرمضانية.

وبينت الأمانة أن فرق البلديات الفرعية وإنفاذا لتعليمات أمين الطائف المهندس الدكتور أحمد القثامي ضاعفت الجهد الرقابي بجولات مستمرة على مدار الساعة لرصد التجاوزات ومعالجتها بشكل فوري مع الإغلاق للأنشطة التي تكررت بها التجاوزات، موضحةً أنها أغلقت لحين تصحيح الملاحظات أكثر من 20 محلاً مخالفاً لم يلتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية شملت مطاعم وصوالين حلاقة ومخابز.

وأشارت الأمانة أن الجهود الرقابية مستمرة خلال الشهر الفضيل بجولات صباحية ومسائية لتغطية كافة المرافق الغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك.