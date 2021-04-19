الأسهم السعودية تواصل ارتفاعاتها وتغلق قرب 10100 نقطة

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع هو الرابع على التوالي بدعم من قطاع المواد الأساسية والبنوك وكذلك قطاع الاتصالات، فيما أغلق المؤشر العام قرب مستوى 10100 نقطة.

وارتفع المؤشر العام 49 نقطة ليغلق عند مستوى 10098 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.9 مليارات ريال كأعلى سيولة في نحو أسبوع، وتأتي السيولة عبر تداول 338.5 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 332.3 ألف صفقة.

ودعمت أسهم سابك والبنك السعودي الفرنسي من حركة المؤشر العام بعد صعودهما بنحو 2 و4.8 في المائة على الترتيب، كذلك ارتفعت أسهم بنك الرياض 2.2 في المائة، ايضا نجد مكاسب على أسهم “اس تي سي” بنحو 1 في المائة.

وسجلت أسهم ينساب أعلى إغلاق في نحو عامين بعد ارتفاع السهم اليوم 2.8 في المائة، على خلفية تضاعف أرباح الشركة للربع الأول من عام 2021 بأكثر من 3 مرات، لتبلغ 420.3 مليون ريال مقارنة بنحو 104.5 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2020.

فيما تراجعت أسهم موبايلي بنحو 1 في المائة، رغم إعلان الشركة عن نمو الأرباح للربع الأول 2021 بنحو 74 في المائة لتبلغ 226 مليون ريال، لكن نجد أن المبيعات نمت بشكل طفيف بلغ 0.08 في المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 92 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اسمنت الشمالية واسمنت الجوف بمكاسب بالحد الأعلى، فيما سجلت أسمنت الجوف أحجام تداول هي الأعلى منذ منتصف 2010 حيث بلغت 41.4 مليون سهم وبقيمة 546 مليون ريال.

ايضا نجد مكاسب على أسهم اسمنت حائل واسمنت المدينة وكذلك أسمنت أم القرى تراوحت ما بين 6 و4.5 في المائة، كذلك ارتفعت أسهم الأبحاث والتسويق 4.3 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 92 شركة تصدرها أسهم المواساة المنخفضة 3.4 في المائة، تلاه أسهم الإنماء طوكيو مارين 2.6 في المائة، وكذلك نجد انخفاض على أسهم التعمير بلغت 2.5 في المائة، حيث يتداول السهم دون أحقية أرباح للمساهمين بواقع 0.65 ريال للسهم.