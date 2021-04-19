الموارد البشرية لـ القطاع العام والخاص: تقيدوا بتطبيق الإجراءات الاحترازية

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، القطاع العام والخاص وغير الربحي إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل.

كما دعت وزارة الموارد البشرية، في بيان لها عبر “تويتر”، إلى أهمية التأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق توكلنا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 405940 حالة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 896 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 389598 حالة، لافتًة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 6834 شخصًا.