وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني يلتقي السفير الكوري

التقى وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد جو بيونج ووك.

ورحب في بداية اللقاء بالسفير الكوري، منوّها بالعلاقات المميزة التي تجمع البلدين في كافة المجالات، وناقش الجانبان مستجدات البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة مسبقا بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية في مجال الإسكان، كما بحثا سبل تعزيز فرص التعاون بين البلدين في مجال الإسكان بما يخدم القطاع ويرتقي به.

من جانبه، عبّر السفير الكوري عن اعتزازه بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين، متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من التقدم والازدهار، مشيداً بالجهود المبذولة والتطور الذي شهده قطاع الإسكان في المملكة.