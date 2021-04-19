أمانة الشرقية تغلق 10 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1470 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 10 مُنشآت تجارية مخالفة، وتحرير 48 مخالفة عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، وعدم الالتزام إبراز تطبيق “توكلنا”.

وأكدت الأمانة، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية والحملات التوعوية على جميع المنشآت التجارية والغذائية بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا” وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز الاتصال 940.