“الغذاء والدواء”: رصد 15 حالة حدوث “جلطات” بالتزامن مع استخدام لقاح أسترازينيكا.. وتؤكد نسبة الإصابة في المملكة طبيعية قياسا بالنسب العالمية #عاجل

كشفت هيئة الغذاء والدواء، أنه تم رصد 15 حالة لحدوث جلطات بالتزامن مع استخدام لقاح أسترازينيكا.

وقالت الهيئة في تعميم لها لعدة قطاعات معنية، إن منافع إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب الادعاءات الطبية المعتمدة والنشرات الداخلية للقاح.

وأضافت أن أحد الاحتمالات لحدوث الجلطات هو أن يؤدي التطعيم إلى ظهور ردة فعل غير متوقعة للجهاز المناعي تتسبب بتنشيط هائل في الصفائح الدموية مما يؤدي إلى انخفاض عددها وحدوث الجلطات.

وأشارت إلى أن هناك احتمالية لحدوث أعراض جانبية مشابهة مع بعض اللقاحات المستخدمة في برامج التطعيم الموسع، ونسبة حدوث هذه الأعراض الجانبية بالتزامن مع إعطاء اللقاحات الأخرى بشكل عام تتراوح ما بين حالة لكل 125 ألف شخص إلى حالة لكل مليون شخص.

وأوضحت أن نسبة حدوث الجلطات بالتزامن مع إعطاء لقاح أسترازينيكا في المملكة هو إصابة واحدة لكل 200 ألف شخص.