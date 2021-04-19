“شؤون الحرمين” تفعل مبادرة لنقل كبار السن وذوي الإعاقة بعربات “القولف” بالمسجد الحرام

فعلت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام، مبادرة النقل بعربات القولف لكبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بالساحات الشرقية والغربية, حيث تأتي هذه المبادرة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام جهاد بن محمد العتيبي، أن الرئاسة وفرت العربات المتنقلة لكبار السن وذوي الهمم على مدار الساعة، حيث حرصت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام على تكثيف جهودها في موسم رمضان المبارك, نظرا لزيادة أعداد المصلين والمعتمرين, مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى اهتمام وحرص الرئاسة في خدمة قاصدي بيت الله الحرام, وتأتي وفقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وذلك لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام.

وأفاد بأن هذه الخدمات تقدم من خلال عدد من الموظفين المؤهلين وحرصت الرئاسة على تأهيلهم وتدريبهم لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.