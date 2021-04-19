اليونان تعلق استخدام لقاح جونسون آند جونسون لحين مراجعته من وكالة الأدوية الأوروبية

أعلنت اليونان، اليوم الإثنين، تعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون لحين مراجعته من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

يشار إلى أن شركة جونسون آند جونسون، أعلنت تأجيل إطلاق لقاحها بسبب حدوث جلطات دموية.

وجاء القرار، في أعقاب توصية من السلطات الصحية الأمريكية بـ “التوقف” عن إعطاء اللقاح المؤلف من جرعة واحدة بعد ورود تقارير تفيد بأن المتلقين أصيبوا بجلطات دموية في بضع حالات نادرة للغاية.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تحقق في أربع وقائع تم الإبلاغ عنها تتعلق بجلطات دموية داخلية مهددة للحياة بعد التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون دون تغيير حالة توصياتها.