إصابة وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي بفيروس كورونا

أصيب وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي، بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة الاختبار إيجابية.

وحسب ما أعلنه موقع “رويداد 24″، يخضع “علوي” في الحجر المنزلي، لافتا إلى أن حالته الصحية جيدة.

يشار إلى أن “علوي” ليس الأول من بين المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، فقد سبقه رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، ووزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ومستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، ومصطفى بور محمدي، وقائد سلاح الجو في الحرس الثوري علي حاجي زاده، ورضا صالحي أميري، ووزير التراث الثقافي والسياحة علي أصغر مونسان.