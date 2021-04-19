روسيا: أي تقارب بين السعودية وإيران سيؤثر إيجابيا على الأمن في المنطقة

أكدت روسيا أنها سترحب بأي تقارب بين السعودية وإيران، معتبرة أن هذه العملية ستؤثر إيجابيا على الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت كبيرة المستشارين في قسم التخطيط السياسي الخارجي بوزارة الخارجية الروسية، ماريا خودينسكايا-غولينيشيفا، خلال حوار “روسيا في الشرق الأوسط: رسم الاستراتيجية”، اليوم: “سنرحب بأي تقارب بين إيران والسعودية مثلما رحبنا بانتهاء الخلاف مع قطر.

وأضافت تعليقا على تقارير حول محادثات سعودية إيرانية مباشرة في بغداد: “هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات جيدة في كل من سوريا وليبيا واليمن على وجه الخصوص”.