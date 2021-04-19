“شؤون الحرمين”: تدشين قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قاعات انتظار للمعتمرين بالتوسعة السعودية الثانية.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن ذلك في سبيل تسخير كافة الإمكانات لتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين بتهيئة قاعات انتظار مقسمة للرجال والنساء.

وبين أنه تم افتتاح القاعات لتسهيل عملية تفويج المعتمرين، وتحويلهم لقاعات الانتظار المعدة في توسعة الملك فهد والتي تتسع لنحو (2000) معتمر في حال امتلأت مسارات المطاف، وذلك من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأشار “الحجيلي” إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد الجسدي وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار.

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور سعد المحيميد، لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.