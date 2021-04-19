بعد رحيل غامض لـ “محمد حجازي” .. من هو نائب قائد فيلق القدس الجديد

عقب الرحيل الغامض لنائب قائد فيلق القدس محمد حجازي، الذي وافته المنية بسكتة قلبية، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية مقربة من النظام الإيراني، أعلن الحرس الثوري مساء اليوم ، عن تعيين العميد محمد رضا فلاح زاده بمنصب نائب قائد قوات فيلق القدس.

وبحسب بيان للحرس الثوري، فإنه تم تعيين العميد فلاح زاده ، الذي يبلغ من العمر 59 عاما، بمنصب نائب قائد قوات فيلق القدس بناء على اقتراح من القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية علي خامنئي.

وشغل النائب الجديد محمد رضا فلاح زاده العديد من المناصب في الحرس الثوري منها قيادة فرقة المهدي 33 وقيادة فرقة الفجر 19 وقيادة الحرس الثوري الإيراني في محافظات يزد وأصفهان وفارس.

وقبل المنصب الجديد، كان آخر منصب شغله فلاح زاده، هو مساعد قائد فيلق القدس لشؤون التنسيق.

كما شغل منصب حاكم محافظة يزد من عام 2007 وحتى 2013، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

يذكر أن الحرس الثوري كان قد أعلن مساء أمس الأحد، وفاة العميد محمد حجازي بسبب نوبة قلبية مفاجئ.