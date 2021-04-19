وزير الدفاع اليمني: بدعم أشقائنا سننهي مخططات الفوضى التي تنشرها مليشيا الحوثي

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي إن مؤسسة الجيش والأمن الوطني لن تتوانى في الدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية والأمن القومي العربي انطلاقا من مسئولياتها الدستورية وواجباتها الوطنية تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وبفضل تضحيات الأحرار ودعم الأشقاء العرب.

وأضاف المقدشي أن الجيش الوطني يملك القوة والقدرة والاحترافية والكفاءة لاستكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء التمرد والانقلاب ومواجهة كل مخططات الفوضى والخراب.

وشدد المقدشي أننا وكل الشعب اليمني عقدنا العزم على استكمال معركة تحرير واستعادة اليمن والتصدي للمشروع الإيراني ومليشياته الحوثية التي لا يمكن أن تستقيم حياة اليمنيين في ظل هذه الجرثومة العنصرية.

وكان وزير الدفاع اليمني قد قام بتفقد قوات الجيش والمقاومة الشعبية في الخطوط الأمامية بجبهة المشجح غربي محافظة مأرب.